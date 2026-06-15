Atmane sofoca la reacción de Landaluce

Atmane aprovechó una rotura de servicio para apuntarse la primera manga, pero Landaluce le devolvió la moneda, igualó el encuentro y lo llevó al tercer set, en el que ambos jugadores pudieron retener su saque.

En el desempate, en cambio, dos 'mini-breaks' a cargo del francés le permitieron encarrilar la victoria por 7-2 tras dos horas y 18 minutos de partido.

En la segunda ronda se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el ruso Daniil Medvedev, cuarto preclasificado.