Tenis
15 de junio de 2026 a la - 11:15

Atmane sofoca la reacción de Landaluce

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Redacción deportes, 15 jun (EFE).- El francés Terence Atmane eliminó al español Martín Landaluce en la primera ronda del torneo sobre hierba de Halle (Alemania) tras un intenso partido en el que frenó la reacción del tenista madrileño y se impuso por 6-3, 3-6 y 7-6 (2).

Por EFE

Atmane aprovechó una rotura de servicio para apuntarse la primera manga, pero Landaluce le devolvió la moneda, igualó el encuentro y lo llevó al tercer set, en el que ambos jugadores pudieron retener su saque.

En el desempate, en cambio, dos 'mini-breaks' a cargo del francés le permitieron encarrilar la victoria por 7-2 tras dos horas y 18 minutos de partido.

En la segunda ronda se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el ruso Daniil Medvedev, cuarto preclasificado.