15 de junio de 2026 a la - 13:50
Cobolli cae ante Tiafoe en su primer contacto con la hierba tras la final de Roland Garros
Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Ocho días después de caer ante el alemán Alexander Zverev en la final de Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli entró este lunes en contacto con la hierba y lo hizo con derrota en dos sets ante el estadounidense Frances Tiafoe en la primera ronda del torneo de Halle (Alemania).
Cobolli, número 10 mundial y sexto cabeza de serie en Halle, cayó por 6-2 y 7-6 (4) ante Tiafoe.
En torneo de Halle tiene como primer favorito precisamente a Zverev, que debuta este martes frente al checo Vit Kopriva en busca de su primer título sobre hierba.