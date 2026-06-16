El peruano Buse remonta ante Giron y avanza a segunda ronda de Queen's

Buse, que salvó tres bolas de partido, iba a enfrentarse al español Rafa Jódar, pero, tras la retirada de éste por problemas en el músculo abdominal, Giron entró en el cuadro final como 'lucky loser' ('perdedor afortunado') después de caer en la previa.

El duelo, que se resolvió en 2 horas y 36 minutos, se decidió en la primera manga gracias a un solitario 'break' del estadounidense en el sexto juego, suficiente para asegurar el set por 6-3.

En el segundo, ambos tenistas mantuvieron a buen recaudo su saque y no permitieron opciones de rotura de servicio hasta el duodécimo juego, momento en el que el peruano aprovechó la segunda bola de set de que dispuso al resto.

En la manga definitiva, tras producirse dos 'breaks' en los dos primeros juegos, el partido se decidió en el 'tie-break', en el que Giron tuvo a su favor tres bolas para llevarse el partido, una de ellas al saque.

Buse resistió y pudo darle la vuelta al marcador para llevarse un partido maratoniano y clasificarse para la segunda ronda, en la que se verá las caras con el también estadounidense Brandon Nakashima, que derrotó al húngaro Marton Fucsovics por un doble 6-3.

En otros encuentros de la jornada, el francés Adrian Mannarino, de 37 años, dio la sorpresa al eliminar al checo Jakub Mensik, tercer cabeza de serie del torneo, por 5-7, 7-6 (3) y 7-6 (5), y se enfrentará al local Arthur Fery, que venció a su compatriota Toby Samuel por un contundente 6-0 y 6-2.