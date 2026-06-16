Francisco Cerúndolo se impone a Kovacevic y accede a segunda ronda de Queen's

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito y consiguió una victoria trabajada en un duelo que se fue hasta las dos horas de duración ante un tenista que entró en cuadro como 'lucky loser'.

En la primera manga, una rotura de saque del argentino en el décimo juego fue suficiente para que consiguiera cerrar el set por 6-4.

En la segunda, ambos tenistas mantuvieron su saque a buen recaudo hasta que el estadounidense, con 5-5 en el marcador, consiguió un 'break' que contrarrestó el porteño para mandar el set a la muerte súbita.

Kovacevic desplegó entonces su mejor juego para sorprender al tenista sudamericano y mandar el duelo a la manga definitiva, en la que Cerúndolo, con dos roturas de servicio, cerró el partido por 6-2 para avanzar a la siguiente ronda.

Su próximo rival será el también estadounidense Jenson Brooksby, que derrotó a su compatriota Martin Damm por 6-4, 3-6 y 6-3.