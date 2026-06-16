Medvedev despide a Etcheverry de Halle

El moscovita, semifinalista en Hertogenbosch la semana pasada y que alcanzó la final el pasado curso y en el 2022 en Halle, no dio opción al sudamericano que solo resistió una hora y media.

Etcheverry, que afrontaba su debut en hierba en este 2026, acentuó su mala racha. Desde el torneo de Roma, donde cayó en primera ronda, solo ha ganado un partido, en Hamburgo. Después, cayó a la primera en Roland Garros y ahora en Halle.

Daniil Medvedev, por su parte, jugará en segunda ronda contra el alemán Terence Atmane, verdugo del español Martín Landaluce en primera ronda por 3-6, 6-3 y 7-6(2).