Zverev debuta en hierba con dificultades

El número 3 del mundo y primer favorito del evento firmó su octava victoria seguida después de dos horas y once minutos para igualar con el español Rafael Nadal en partidos ganados en torneos de categoría ATP 500, 121.

Zverev nunca ha ganado un torneo sobre hierba aunque ha disputado dos veces la final en este torneo, en Halle (2016 y 2017 y otra en Stuttgart el año pasado.

El campeón de Roland Garros jugará en segunda ronda contra su compatriota Yannik Hanfmann que dio una de las sorpresas del torneo al eliminar al brasileño Joao Fonseca por un doble 6-2, en una hora y siete minutos, en lo que fue la puesta en escena sobre pasto del sudamericano.

Además, el húngaro Fabian Marozsan batió al serbio Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 6-4 y jugará contra el ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz, quinto favorito y el belga Zizou Bergs.