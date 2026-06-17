El peruano Buse dice adiós a Queen's en segunda ronda

Buse, que acusó el cansancio del partido del martes, que duró más de dos horas y media, no pudo hacer frente al estadounidense, que fue superior durante todo el duelo.

En la primera manga, a pesar de que el peruano contó con un bola de 'break' en el juego inaugural, Nakashima rompió el saque de su rival hasta en dos ocasiones para cerrar el primer set por un rotundo 6-2.

El limeño reaccionó con autoridad y tomó la ventaja en el segundo set tras quebrar el saque en el tercer juego, pero el 'contrabreak' inmediato de su rival mermó todas sus opciones y el marcador pasó del 1-2 a un definitivo 6-2 final.

En cuartos de final, Nakashima se verá las caras con el vencedor del duelo entre el australiano Alex de Miñaur, primer cabeza de serie, y el canadiense Denis Shapovalov.