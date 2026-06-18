España y Kazajistán jugarán el 23 de septiembre en cuartos de final de la Billie Jean King

El encuentro entre Chequia, once veces campeona, y Gran Bretaña, semifinalista de 2025, abrirá el martes 22 de septiembre los duelos de cuartos, que se completarán el jueves día 24 con el enfrentamiento entre Ucrania y Bélgica y el de China e Italia, campeona los dos últimos años.

España afronta la cita como cuarta cabeza de serie después de clasificarse en abril al vencer a Eslovenia (1-3) y si supera a Kazajistán se medirá en la primera semifinal al ganador del Chequia-Gran Bretaña el viernes 25 de septiembre.

La segunda semifinal, entre los ganadores de los duelos Ucrania-Bélgica y China-Italia, se jugará el sábado día 26.

Todos los encuentros serán en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena y la final se resolverá el domingo 27.