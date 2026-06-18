Tommy Paul se cita con Davidovich en los cuartos de final de Queen's

Davidovich tendrá una nueva oportunidad este viernes de derrotar a Paul, ya que en los cinco enfrentamientos entre ambos, no ha conseguido la victoria en ninguno de ellos.
El estadounidense, que comenzó sufriendo una rotura de servicio en el juego inaugural, consiguió igualar la contienda e imponerse en el 'tie-break' después de aprovechar la segunda bola de set a su favor.
En el segundo, el número 28 del ranking ATP, rompió el saque de su rival hasta en dos ocasiones para cerrar el encuentro por 6-3 y avanzar a la siguiente del torneo británico.
El español, por su parte, hizo los deberes ante el francés Corentin Moutet (6-4 y 6-3) e igualó su mejor resultado en Queen's, donde también alcanzó los cuartos de final en la edición de 2022.