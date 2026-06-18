Zverev supera a Nadal en victorias en ATP 500 y llega a cuartos en Halle

El alemán sumó su victoria 122 en un ATP 500, lo que supone un récord absoluto en el circuito a lo largo de la historia. Supera ya a Rafael Nadal, que fijó el registro en torneos de esta categoría en 2009, con 121 triunfos y 19 derrotas.

El número tres del mundo logró el triunfo ante su compatriota en una hora y 21 minutos y aspira a alcanzar su tercera semifinal consecutiva contra un jugador procedente de la previa, el italiano Mattia Bellucci, 74 del 'ranking', o el belga Raphael Collingnon, 51 del mundo.

Hanfmann, que en la ronda anterior había eliminado al brasileño Joao Fonseca, no pudo imponerse en el desempate del segundo set para llevar el desenlace al tercer parcial. Zverev jugará los cuartos de final por séptima vez en Halle, un torneo que nunca ha ganado. Busca su primer título sobre hierba.

También sacaron adelante sus compromisos los estadounidense Taylor Fritz y Ben Shelton, finalistas el pasado domingo en el torneo de Stuttgart sobre hierba.

Shelton, que acumula seis triunfos seguidos, superó al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 5-7 y 6-4, en dos horas y 18 minutos, y jugará en cuartos con Fritz, quinto cabeza de serie, que venció al húngaro Fabian Marozsan por 6-2 y 6-4 en una hora y siete minutos.