Badosa choca con Noskova después de eliminar a Gauff y se queda sin semifinal de Berlín

Noskova, de 21 años y 13 en el ranking WTA, resolvió en una hora y 9 minutos un partido que encauzó en primer set con un 4-0 y un juego en blanco en el cuarto. Fue así pese a la resistencia en los dos primeros de Badosa, que acertó a reaccionar en el quinto, cuando tenía un 40-15 en contra, y evitar tres puntos de "break" para meterse en el encuentro.

La española desaprovechó luego dos puntos de rotura (15-40 y 30-40) y la checa no falló después para apuntarse el quinto juego, el siguiente y el primer set (6-1) con la tercera pérdida de servicio de Paula Badosa en poco más de media hora.

La segunda manga se empezó a inclinar también del lado de Noskova, con un solo punto en el juego inicial para Badosa, que sí se hizo con el segundo con suficiencia, aunque volvió a desperdiciar tres opciones de "break" en el siguiente para haberse colocado arriba en el marcador por primera vez.

Otro único punto de Paula Badosa y una nueva rotura de su servicio reforzaron para el 3-1 a Noskova, que también se llevó el siguiente juego en blanco con la mente ya en las semifinales en las que se medirá a la ganadora del choque entre la ucraniana Elina Svitolina y la filipina Alexandra Eala.

Paula Badosa respondió para llevarse el sexto juego; ajustó el tanteo luego para ponerse 5-2 y exhibió calidad y coraje para acercarse 5-3 sin permitir un punto de Noskova, pero no aprovechó su "break" como sí hizo su rival en el punto del partido después de 34 minutos.

Badosa, 28 años y ahora 142 de la WITA, reconoció hace dos días que estuvo cerca de dejar el tenis después de volver a lesionarse en Madrid en abril, cuando derrotó a la séptima jugadora del mundo, la estadounidense Coco Gauff, por 1-6, 6-3 y 6-2, y alcanzó por primera vez en 2026 los cuartos de final de un torneo WTA en Berlín.

La española no lograba ganar dos partidos seguidos desde el torneo de Charleston y había caído en la primera ronda de Linz, Stuttgart y Madrid, en tierra, y Balduque, en hierba.

Su triunfo en Berlín sobre Gauff ha sido el más importante desde el Abierto de Australia de 2025, cuando llegó a semifinales.