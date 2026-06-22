Xinyu Wang acaba con el recorrido de Zarazúa en Bad Homburg

Zarazúa, que cayó eliminada en la ronda de clasificación para el torneo de Alemania por la austriaca Sinja Kraus por 6-2 y 7-5, en principio no podía disputar esta competición, pero la lesión de la estadounidense Iva Jovic le obligó a retirarse, le otorgó a la mexicana un pase a la primera ronda de Bad Homburg.

La mexicana ocupó el lugar de Jovic en el cuadro pero la oportunidad solo le duró un partido ya que fue superada por la china Wang, 52 del mundo.

Un partido que se resolvió en apenas una hora y que fue fácil para la rival china que consiguió llevarse el primer set con una gran diferencia de seis juegos. Mientras que la número 76 del ránking WTA, tan solo pudo sumar un punto en el marcador (1-6).

La segunda manga sería muy similar a la primera, pero Zarazúa tan solo pudo sumar dos juegos a su marcador, algo que no fue suficiente para imponerse en el agresivo juego de su rival Wang, que certificó el pase a la segunda ronda por 6-2.

Por tanto, Zarazúa dice adiós al torneo de hierba, mientras que Xinyu Wang se medirá a la canadiense Leylah Fernandez (23).