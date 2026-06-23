Tirante supera a Stewart en la primera ronda de Eastbourne

Tirante, que inicialmente se iba a enfrentar al también británico Jacob Fearnley, necesitó una hora y 16 minutos para desembarazarse del británico, ante el que se mostró en el primer enfrentamiento entre ambos firme y sólido con su servicio para acabar imponiéndose por 7-5 y 6-2.

En segunda ronda se enfrentará a otro jugador local, Samuel Toby, uno de los perdedores de la previa que entró finalmente en el cuadro por la baja del argentino Francisco Cerúndolo, ganador el pasado domingo en el torneo de Queen's.