Davidovich: "Sé que estoy con mucha confianza, pero el viernes será un partido durísimo"

"Obviamente estoy a buen nivel, sé que estoy con mucha confianza pero mañana es un partido durísimo, Marozsan es un jugador muy agresivo y sé que me lo pondrá muy difícil", comentó de cara al choque de este viernes.

"Hemos hecho un bloque muy bueno después de Roland Garros. Era lo que necesitaba yo también, un reseteo mental y físico y es lo que me está ayudando a nivel mental y físico", declaró sobre la mejoría física reflejada en la pista del Mallorca Country Club.

Respecto a su adaptación a la hierba: "Al final me adapto muy bien, pero no tengo resultados en hierba. Si se me diese bien tendría alguna final y aún no la tengo", insinuó.