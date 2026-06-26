Serena impulsa Wimbledon

Su presencia llega apenas unos meses después de que ella misma negara públicamente cualquier intención de volver a competir. En diciembre de 2025, después de que se conociera su inscripción en el sistema antidopaje de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), Serena salió al paso de los rumores: “No, no voy a volver, esto es una locura”, afirmó entonces en redes sociales.

Su vuelta al cuadro individual tras más de cuatro años alejada de la competición oficial convierte a Wimbledon en el epicentro del tenis. Su presencia refuerza el posicionamiento del Grand Slam británico como el evento más potente del circuito.

No existe un escenario más simbólico para el regreso de Serena. Wimbledon ha sido durante décadas su jardín particular.

La estadounidense conquistó siete títulos individuales en la hierba londinense y otros seis en dobles junto a Venus, convirtiéndose en una de las grandes dominadoras de la historia moderna del torneo.

Su última participación llegó en 2022, cuando cayó en primera ronda frente a la francesa Harmony Tan. Cuando salte a la pista, habrán pasado más de 1.400 días de su último partido en el Grand Slam británico Ahora regresa gracias a una invitación concedida por la organización, una decisión que reconoce tanto su legado deportivo como el enorme impacto mediático que genera su presencia.

La expectación es máxima porque Wimbledon no recupera únicamente a una excampeona sino a una de las deportistas más influyentes del siglo XXI.

La ex número uno del mundo ha reconocido que una de las grandes razones para regresar es que sus hijas, Olympia y Adira, puedan verla competir en directo en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

"Se trata de que mis hijas puedan verme jugar", explicó durante su reaparición en Queen's.

Precisamente Olympia tuvo además un papel decisivo en otra de las noticias más celebradas del verano: la reunión de las hermanas Williams en el cuadro de dobles.

"Mi hija Olympia me dijo que debería jugar con Venus en Wimbledon. Ella siempre tiene razón", comentó en Queen’s entre risas.

Juntas conquistaron catorce títulos de Grand Slam en dobles y lograron tres medallas de oro olímpicas, un palmarés que las sitúa entre las mejores parejas de la historia del tenis.

Las expectativas deportivas son inevitables, pero incluso Serena parece haber cambiado su manera de afrontar la competición.

Durante los últimos años de su carrera, gran parte de la atención se centró en su intento por alcanzar los 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court. Aquella presión marcó el tramo final de su trayectoria, aunque ahora el contexto es diferente.

"No necesito ganar, he ganado más de lo que la mayoría de las personas gana en toda su vida", aseguró recientemente.

Con 44 años y tras una larga ausencia del circuito, nadie espera que la estadounidense conquiste el torneo. Sin embargo, su mera presencia ya constituye una victoria para el deporte.

Además, la hierba es probablemente la superficie que mejor puede adaptarse a sus condiciones actuales. El saque continúa siendo una de sus grandes armas y los puntos suelen ser más cortos que en otras superficies, factores que pueden favorecer su rendimiento.

La vuelta de Serena coincide además con uno de los mejores momentos de su carrera empresarial. Desde su retirada, la estadounidense ha consolidado un patrimonio estimado en 350 millones de dólares y forma parte de la lista Forbes de las mujeres más ricas del mundo gracias a ellas mismas.

Su firma de inversión, Serena Ventures, cuenta con participaciones en más de ochenta empresas emergentes y se ha convertido en una referencia dentro del capital riesgo. La compañía apuesta especialmente por proyectos liderados por mujeres y personas de color, manteniendo una filosofía centrada en ampliar las oportunidades de acceso a la inversión.

A ello se suman numerosos contratos publicitarios con marcas de la talla de Nike, Gucci, Gatorade y Aston Martin y una enorme influencia global que ha trascendido el ámbito deportivo. Serena ya no es solamente una deportista; es una marca global, una empresaria de éxito y una de las figuras femeninas más reconocidas del planeta.

El retorno de Serena tendrá lugar además en una edición especialmente significativa para Wimbledon.

El torneo anunció recientemente una bolsa récord de premios de 72 millones de euros, un 20 % más que el año anterior. Los campeones individuales recibirán 4 millones de libras y los jugadores eliminados en primera ronda percibirán casi 100.000 euros.

Sin embargo, el incremento económico no ha logrado apagar el malestar existente entre muchos tenistas.

Una amplia mayoría de los mejores jugadores del circuito considera que el reparto sigue siendo insuficiente en comparación con los ingresos que generan los Grand Slams.

Por esto, han decidido mantener medidas de presión durante Wimbledon, limitando sus comparecencias ante los medios de comunicación.

Así, Wimbledon vivirá una edición marcada por dos realidades muy distintas: por un lado, la celebración de un torneo que bate récords económicos; por otro, el debate sobre cómo deben distribuirse esos recursos entre quienes protagonizan el espectáculo.