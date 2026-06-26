Tatjana Maria y Madison Keys, finalistas por el abandono de sus rivales

Tatjana Maria vencía por 6-1 y 1-2 cuando el partido se interrumpió por la lluvia. Después no regresó a la cancha la letona Jelena Ostapenko y la germana de 38 años se plantó en la final de este torneo WTA 250 para lograr su quinto título, el tercero en hierba. La ganadora de Queens el pasado año, está invicta en finales hasta ahora.

Enfrente, la alemana tendrá a la segunda cabeza de serie, la estadounidense Madison KEys que se situó en su tercera final en Eastbourne. La norteamericana tenía el encuentro encarrilado, con 6-1 a favor, cuando la joven croata Petra Marcinko se retiró del choque por una lesión abdominal.

Será la ocasión de revancha para Keys que perdió contra la alemana el pasado curso en Queen's.