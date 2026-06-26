Wawrinka se despedirá del tenis en un torneo benéfico con Federer, Monfils y Murray

"Antes de marcharme, quería organizar una última velada para darles las gracias y despedirme, y tendré la suerte de poder contar con amigos con los que he vivido cosas maravillosas a lo largo de estos años", señaló el tenista de 41 años en su cuenta en Instagram.

El torneo, en el que los cuatro se enfrentarán en partidos individuales y de dobles, se disputará en el pabellón de exposiciones Palexpo, y será transmitido por la televisión nacional suiza RTS.

Con el lema "un último revés", el evento donará los fondos recaudados a dos fundaciones benéficas, una de ellas la creada por Federer.

La presencia de Federer es muy esperada, ya que desde su retirada en 2022 apenas ha pisado las pistas.

Junto a Wawrinka logró el oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y el título suizo de la Copa Davis en 2014.