Jessica Bouzas: "Wimbledon es uno de mis torneos favoritos"

"Estoy un año más en Wimbledon, uno de mis torneos favoritos, por no decir el que más. Físicamente me encuentro muy bien, pero mentalmente, siendo honesta, es difícil cuando no salen las cosas. Yo sigo manteniendo la ilusión, las ganas y sé cual es el camino que tengo que seguir", expresó la española en el día de medios del torneo, que empieza el próximo lunes.

La gallega, que viene de jugar en Eastbourne, donde cayó en segunda ronda, firmó una gran actuación el año pasado en Wimbledon, cuando alcanzó la cuarta ronda.

Bouzas debutará ante la austriaca Anastasia Potatova, número 28 del ranking: "Después de haber jugado con Aryna Sabalenka en Roland Garros, cualquier rival es buena. Todas las jugadoras juegan genial. Con Potatova jugué el año pasado, que fue una batalla y espero que esta vez se me dé bien".

Bouzas y Potatova jugaron el año pasado en Indian Wells y la austriaca se impuso en un partido que duró 2 horas y 41 minutos por (5)6-7, 6-4 y 7-5.