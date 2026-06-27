Sinner: "Tengo que entrenar en condiciones de calor"

"Todas las pruebas que me hice salieron bien. Tengo que entrenar en condiciones de calor. Siento que donde juegue va a hacer mucho calor y es un aspecto importante. Estoy contento con el trabajo que he hecho", expresó el italiano en el día de medios del torneo.

"Estoy muy contento con el trabajo realizado. Intento mejorar de la mejor forma posible y después veremos cómo va todo en el futuro", añadió.

Sinner, que no quiso hacer declaraciones sobre la polémica por los premios que otorgan los Grand Slams, es el máximo favorito para revalidar el título ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, número dos del mundo.

"Vengo aquí a dar lo máximo. Obviamente la hierba es una superficie diferente. Si hubiera jugado algún torneo y las cosas no hubieran ido bien, tendría algunas dudas", reconoció Sinner, que no ha jugado ningún torneo previo en hierba.

Desde su eliminación en segunda ronda de Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo al sufrir un golpe de calor cuando dominaba por 6-3, 6-2 y 5-1, el italiano no ha vuelto a disputar un torneo.

Sinner debutará ante el serbio Miomir Kecmanovic, y, en su camino a la final, se podría cruzar con Rafa Jódar en octavos y con Novak Djokovic en semifinales.