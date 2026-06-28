Davidovich: "En Wimbledon voy a ir partido a partido"

"Voy a ir partido a partido, no me he puesto un objetivo. He entrenado esta mañana y vengo a Wimbledon con mucha energía. Llegamos ayer por la noche y ahora a recuperar esta tarde para el debut de mañana. Aunque esté cansado, tengo mucho que dar", expresó el tenista en el día de medios del torneo, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa sobre hierba, y en el que se proclamó campeón júnior en 2017
El español rompió este sábado su racha de cinco finales perdidas en torneos ATP y levantó su primer título en el torneo 250 sobre hierba de Mallorca al ganar al estadounidense Ethan Quinn por 7-6 (4) y 6-3.
"Estoy muy feliz por haber logrado mi primer título. Las finales perdidas me dieron experiencia y es un trabajo de muchos años. He roto una barrera, aunque no pienso que el haber ganado me haya quitado o me haya puesto más presión", afirmó Davidovich que confirmó que tras el torneo lo celebrará con su familia.
El lunes será su debut ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 45 del ránking ATP.