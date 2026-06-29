El peruano Buse se estrena con victoria en Wimbledon

Buse, en un encuentro que duró de dos horas y 48 minutos, se llevó el primer set en la muerte súbita para adelantarse en el marcador al aprovechar la primera bola de set que tuvo a favor.

En el segundo, el peruano sufrió una rotura de servicio que le colocó 1-3 abajo, pero consiguió darle la vuelta al marcador al adjudicarse cinco juegos consecutivos para quedarse a las puertas de la victoria.

Su rival, el estadounidense Nava, no bajo los brazos, y a pesar de encajar un 'break', luchó cada pelota para forzar el cuarto set.

En ese momento, Buse impuso su ley y cerró el partido por un contundente 6-0 en apenas veintisiete minutos para pasar a la siguiente ronda, donde se verá las caras con estadounidense Jenson Broooksby, que se impuso al asutraliano Aleksandar Vukic pooor 7-6(1), 6-1 y 6-1.