Landaluce eliminado en Wimbledon tras caer ante Kwon

El encuentro, que se resolvió en dos horas y veintitrés minutos, no comenzó de la mejor manera para el español, que encajó una rotura de servicio en el tercer 'game' del encuentro, que a la postre fue definitiva para que el surcoreano se llevara el primer set del duelo.

Landaluce, que debutaba en el prestigioso torneo británico y que no se encontró cómodo con el saque al cometer ocho dobles faltas, desaprovechó hasta cuatro bolas de 'break' en el segundo juego del segundo set que le condenaron, ya que Kwon si que aprovechó las suyas y aumentó diferencias tras conseguir el 3-6.

Kwon mantuvo la buena dinámica y se puso 0-4, distancia que el español no pudo recuperar y acabó cayendo por 3-6.

En la segunda ronda, el surcoreano se verá las caras con el estadounidense Tommy Paul, que se deshizo del francés Alexandre Muller por un contundente 6-1, 6-2 y 6-1.