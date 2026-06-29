Los argentinos Tirante y Baez, eliminados de Wimbledon

Tirante, que competía por primera vez en Wimbledon, no tuvo opción ante Marozsan, que le derrotó cómodamente con un tanteo de 5-7, 3-6 y 4-6.

Por su parte, Baez, cuyo mejor resultado es la segunda ronda que logró en 2022, cayó en el set definitivo ante el alemán (1-6, (4)6-7, 6-4, 6-2 y 5-7).