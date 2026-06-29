29 de junio de 2026 a la - 14:30
Los argentinos Tirante y Baez, eliminados de Wimbledon
Londres, 29 jun (EFE).- Los argentinos Thiago Agustin Tirante, número 55, y Sebastian Baez, número 57 del mundo, quedaron fuera de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, tras caer derrotados ante el húngaro Fabian Marozsan y el alemán Jan-Lennard Struff.
Tirante, que competía por primera vez en Wimbledon, no tuvo opción ante Marozsan, que le derrotó cómodamente con un tanteo de 5-7, 3-6 y 4-6.
Por su parte, Baez, cuyo mejor resultado es la segunda ronda que logró en 2022, cayó en el set definitivo ante el alemán (1-6, (4)6-7, 6-4, 6-2 y 5-7).