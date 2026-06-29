Los tenistas ponen fin a la protesta por el reparto de premios en Wimbledon

Londres, 29 jun (EFE).- Los principales tenistas del circuito, entre ellos los números uno del mundo, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, han decidido poner fin a la protesta que mantenían contra el reparto económico de los Grand Slams, después de que Wimbledon anunciara un incremento récord del 20 % en su bolsa de premios.