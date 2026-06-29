Sinner se deja dos sets ante Kecmanovic y pasa a segunda ronda sufriendo

Londres, 29 jun (EFE).- Jannik Sinner, número 1 del mundo, sufrió para derrotar al serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda de Wimbledon, torneo del que el italiano es el vigente campeón, en un encuentro en el que fue perdiendo por dos sets a uno, pero que consiguió dar la vuelta al marcador (4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2 y 6-3).