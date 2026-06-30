El chileno Tabilo no logra superar su debut en Wimbledon

A pesar de que Tabilo partía como favorito por clasificación, el polaco fue el claro dominador del duelo y se mostró muy firme desde el saque al conceder una única rotura de saque.

Los dos primeros sets tuvieron el mismo guion en el cual Majchrzak rompió el saque del chileno en una ocasión y fue suficiente para llevarse ambas mangas.

En el tercero, el polaco volvió a conseguir un 'break', que esta vez fue devuelto por Tabilo, aunque no pudo igualar la contienda y volvió a ceder el saque que provocó la derrota.

Majchrazk, que el año pasado llegó a la cuarta ronda, se verá las caras en la siguiente fase con el vencedor del duelo entre el español Pablo Llamas Ruiz y el estadounidense Zachary Svajda.