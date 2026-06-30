La brasileña Haddad Maia queda fuera de Wimbledon en primera ronda

En la séptima participación de la brasileña, cuyo mejor resultado en el torneo es la cuarta ronda alcanzada en 2023, no pudo con Timofeeva, que se mostró más fiable al saque, aspecto que terminó por decantar la balanza a su favor.

Las roturas de servicio fueron determinantes en el primer set, en el que se produjeron hasta cinco: dos por parte de la brasileña y tres de la jugadora uzbeka, que se adjudicó la manga por 6-3.

En el segundo set, una rotura en el juego inaugural y otra en el séptimo permitieron a Timofeeva meterse en segunda ronda en su primera participación en Wimbledon, donde se enfrentará a la ganadora del duelo entre la belga Elise Mertens y la alemana Laura Siegemund.