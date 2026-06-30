Tenis
30 de junio de 2026 a la - 13:25

Rybakina accede a segunda ronda sufriendo ante Boisson

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Londres, 30 jun (EFE).- La kazaka Elena Rybakina, número 2 del ranking WTA, accedió a segunda ronda de Wimbledon, torneo que ganó en 2022, después de derrotar de forma sufrida a la francesa Lois Boisson por 6-4, 1-6 y 6-3, en un encuentro que se resolvió en 1 hora y 49 minutos.

Por EFE

Rybakina, de 27 años, rompió el saque de su rival en el primer juego y logró mantener la ventaja para asegurarse el primer set.

En el segundo, la kazaja se salió del partido, aspecto que aprovechó Boisoon, que con dos 'breaks' en el segundo y en el sexto 'game', consiguió cerrar la manga por un contundente 6-1.

En la definitiva, Rybakina ejerció su papel de favorita para imponerse por la mínima (6-4) y pasar a la siguiente fase, donde se verá las caras con la vencedora del encuentro entre la rumana Gabriela Ruse y la estadounidense Caty McNally.