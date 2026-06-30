Rybakina accede a segunda ronda sufriendo ante Boisson

Rybakina, de 27 años, rompió el saque de su rival en el primer juego y logró mantener la ventaja para asegurarse el primer set.
En el segundo, la kazaja se salió del partido, aspecto que aprovechó Boisoon, que con dos 'breaks' en el segundo y en el sexto 'game', consiguió cerrar la manga por un contundente 6-1.
En la definitiva, Rybakina ejerció su papel de favorita para imponerse por la mínima (6-4) y pasar a la siguiente fase, donde se verá las caras con la vencedora del encuentro entre la rumana Gabriela Ruse y la estadounidense Caty McNally.