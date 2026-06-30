Rybakina accede a segunda ronda sufriendo ante Boisson

Londres, 30 jun (EFE).- La kazaka Elena Rybakina, número 2 del ranking WTA, accedió a segunda ronda de Wimbledon, torneo que ganó en 2022, después de derrotar de forma sufrida a la francesa Lois Boisson por 6-4, 1-6 y 6-3, en un encuentro que se resolvió en 1 hora y 49 minutos.