Shelton, eliminado en primera ronda de Wimbledon

Shelton, que el año pasado hizo cuartos de final, se vio sorprendido por el finlandés, que iguala su mejor resultado en el Grand Slam británico.
El encuentro se decidió en el 'super tie-break' del quinto set, en el que primó la igualdad y en la que el estadounidense tuvo una pelota de partido al resto que desaprovechó.
Con 9-9, Virtanen consiguió hacer el punto con el saque y, posteriormente, cerrar el duelo en su primera opción que dispuso.
Con esta sorpresa, el alemán Alexander Zverev, número dos del ranking, se quita un rival difícil ya que el estadounidense se postulaba como su hipotético rival en semifinales.