Shelton, eliminado en primera ronda de Wimbledon

Londres, 30 jun (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, número 5 del mundo, cayó en su estreno en Wimbledon ante el finlandés Otto Virtanen, 140 de la ATP, por 4-6, 6-3, (10)6-7, 6-2, (9)6-7, en un encuentro que duró 4 horas y 24 minutos.