Medvedev termina con la aventura de Mérida en Wimbledon

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El ruso Dannil Medvedev terminó este miércoles con la aventura del español Dani Mérida en el torneo de Wimbledon al imponerse en cuatro sets 6-3, 3-6, 7-5 y 6-2, en dos horas y diecisiete minutos, en el duelo de segunda ronda.