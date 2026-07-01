Medvedev termina con la aventura de Mérida en Wimbledon

En su trigésimo partido en Wimbledon, el moscovita, noveno jugador del mundo, terminó por imponer su experiencia y su talento frente al español, 84 del ránking ATP, que disputaba por primera vez el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada y que tomó ventaja al apuntarse el primer set.
Medvedev, semifinalista en Wimbledon en 2023 y 2024, ambas eliminado por Carlos Alcaraz, fue de menos a más y tras solventar los aprietos a los que le sometió el madrileño en el tercder set aceleró hacia el triunfo y el tercer tramo del torneo.
El ruso, noveno del mundo, jugará en tercera ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima y el alemán Jan Lennard Struff.