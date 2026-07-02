Berrettini regresa a la tercera ronda en Wimbledon

El jugador romano, que pretende regresar al top 10, se rehízo en el tercer parcial ante un rival agresivo, mejor situado en el clasificación ATP, en la que es vigésimo cuarto.

Berrettini, que en el primer tramo dejó fuera del torneo al veterano suizo Stanislas Wawrinka, jugará en tercera ronda contra el ganador del choque entre el checo Jakub Mensic y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Casi tres horas tardó Berrettini en resolver el choque contra Fils. El jugador italiano que se acerca a su mejor nivel.

"Ganar aquí es especial. Ya lo sentí en el partido con Stanislas (Wawrinka) que recordaré siempre. Ha pasado tiempo desde que gané la última vez en y lo agradezco a todo el equipo. Hacía tiempo que no progresaba tanto en un torneo de Grand Slam como en París y aquí y lo agradezco, me hace muy feliz", dijo Berrettini tras superar al vigésimo favorito.