Emma Navarro sobrevive al empuje de la española Selekhmeteva

Selekhmeteva, de 23 años, que posee dos títulos de Grand Slam de dobles, el Abierto de Estados Unidos del 2019 y Roland Garros 2021, nacionalizada española desde mayo de este 2026, residente en España desde niña, nunca había ganado partido alguno en el cuadro individual del All England Club hasta el pasado martes, cuando superó a la austríaca Sinja Kraus.

Navarro, que en la pasada ronda eliminó a Paula Badosa, se situó en la tercera ronda de Wimbledon por tercera vez consecutiva y se enfrentará contra la ganadora del partido entre la rusa Anna Blinkova o la ucraniana Marta Kostyuk.

La estadounidense tardó una hora y 50 minutos en eliminar a Selekhmeteva, actualmente en el puesto 91 del ránking WTA.