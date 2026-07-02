La ATP cuestiona el actual modelo del dobles

Los cambios que se plantean afectan a los torneos del circuito, incluidos los Masters 1.000, aunque no a los Grand Slam. Fundamentalmente, la idea es imponer cuadros más pequeños; una reducción a la mitad en los Masters 1000 que tendrían dieciséis parejas en lugar de treinta y dos y en el resto de eventos pasarían de dieciséis a ocho.

Todo ello acompañado de una rebaja en los emolumentos generados. Del actual 80 por ciento que se destina para la competición individual y el veinte para el dobles, se iría a un 90 para los primeros y solo un diez para la competición por parejas.

En cualquier caso, no hay decisión definitiva adoptada aún. Los jugadores, especialmente los doblistas, están en alerta y en contra de una medida perjudicial para sus intereses. De hecho, hay pendiente una reunión entre las partes para definir la situación de esta modalidad y tratar una eventual remodelación de la fórmula.