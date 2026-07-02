Monzón elimina a La Serna en duelo argentino y pasa a cuartos del Challenger de Quito

Monzón se impuso por 6-2 y 6-3 al primer cabeza de serie del torneo, La Serna, y en cuartos de final se medirá con el colombiano Samuel Heredia, que superó por 6-4 y 6-4 al brasileño Eduardo Ribeiro.

Además, el brasileño Felipe Meligeni Alves le ganó por 6-2 y 6-4 al argentino Valerio Aboian, y en cuartos de final jugará contra el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, que venció también este jueves por 6-2 y 6-2 al argentino Segundo Goity Zapico.

Tras estos últimos resultados, el cuadro de enfrentamientos de los cuartos de final del torneo, que se disputa en las pistas de tierra batida del club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana, quedó conformado de la siguiente manera:

Ignacio Monzón (ARG)-Samuel Heredia (COL); Felipe Meligeni Alves (BRA)-Rodrigo Pacheco Méndez (MEX); Hernán Casanova (ARG)-Juan Osorio (COL) y Alan Magadán (MEX)-Matheus Pucinelli de Almeida.