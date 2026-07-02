Rafa Jódar: "Cuando te caes, te levantas"

"La parte mental en este deporte es muy importante. Intento tener siempre la mejor mentalidad y aceptar las situaciones. Intento darme siempre oportunidades, ponérselo difícil al rival. Y los partidos son muy largos y pueden cambiar de un momento a otro", dijo el madrileño.

Además, el tenista de 19 años reconoció que la interrupción no perjudicó ni benefició a nadie: "Afronto la reanudación de la mejor manera posible. Sabíamos que el partido empezaba tarde y la posibilidad de que se aplazara era alta. Al final lo tienes que aceptar".

Jódar reconoce que aún sigue adaptándose a la superficie de hierba. "No he jugado en hierba casi nada en toda mi carrera. Hay que aceptarlo y pensar que no va a ir todo rodado", dijo Jódar, que se medirá en la siguiente ronda al japonés Mochizuki Shintaro, campeón de Wimbledon júnior en 2019

El español también quitó importancia a la caída que sufrió durante el partido y aprovechó para tranquilizar sobre su estado físico. "Estoy bien y tengo unas horas para descansar bien para mañana", afirmó Jódar.