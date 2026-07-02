Rybakina mira al número uno

La kazaja tardó 71 minutos en ganar por segunda vez en tres cara a cara a McNally a la que venció en pista dura, en Pekín, en el 2025 y con la que perdió en Charleston, en el 2021, en tierra.

Rybakina se enfrentará en tercera ronda a la belga Elise Mertens que batió a la uzbeka Marina Tomofeeva por 2-6, 6-3 y 6-0.

“Trato de no pensar en la posibilidad de ser número uno. Necesito centrarme en un partido, en el siguiente. Todos los rivales son duros y nunca sabes como te vas a levantar y como vas a estar", dijo la excampeona de Wimbledon.

"Solo estoy tratando de mejorar y me alegro que haya mejorado. Espero seguir así. Espero que la opción de ser número uno llegue pronto y si no, seguiré trabajando", indicó.