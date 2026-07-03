Los jugadores rechazan los planes de la ATP con el dobles y piden diálogo

Los tenistas se muestran en contra de los cambios que planea la ATP a partir del año 2028. "La ATP está considerando cambios estructurales para el año 2028 que podrían reducir el tamaño de los cuadros de dobles y disminuir los premios económicos en esta modalidad y los jugadores han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la comunicación de estas propuestas, argumentando que afectará negativamente las carreras de muchos profesionales", indican los tenistas.

Las reformas propuestas afectarían principalmente a los torneos del circuito ATP, incluyendo los Masters 1000, pero no a los Grand Slams para abordar el bajo rédito comercial del dobles y satisfacer la demanda de los jugadores de individuales por un mayor reparto económico.

"Todo esto está sucediendo sin transparencia y con una falta de comunicación con los jugadores que serán los que más vean perjudicadas sus carreras. Creemos que esta decisión es errónea y el camino incorrecto para nuestro deporte", dice la nota.

"Todos somos jugadores de tenis profesionales y muchos de nosotros hemos encontrado el éxito en el dobles. El dobles siempre ha sido una parte integral del tenis", dicen los tenistas que subrayan que "el impacto de estas propuestas van mucho más allá del circuito ATP. Afectan a entrenadores, fisios, federaciones nacionales y clubes", añade la misiva.

Los tenistas hacen un llamamiento a la ATP para que "retire estas propuestas y fomente un diálogo con los jugadores para asegurar el crecimiento contínuo del deporte".

La ATP se cuestiona el actual modelo de los torneos de dobles y barrunta una reducción de participantes en las competiciones a partir del 2028 que pueden afectar a numerosos jugadores y a los premios económicos.

Los cambios que se plantean afectan a los torneos del circuito, incluidos los Masters 1.000, aunque no a los Grand Slam. Fundamentalmente, la idea es imponer cuadros más pequeños; una reducción a la mitad en los Masters 1.000 que tendrían dieciséis parejas en lugar de treinta y dos y en el resto de eventos pasarían de dieciséis a ocho.

Todo ello acompañado de una rebaja en los emolumentos generados. Del actual 80 por ciento que se destina para la competición individual y el veinte para el dobles, se iría a un 90 para los primeros y solo un diez para la competición por parejas.