Struff aprovecha la crisis de Medvedev y llega a octavos por primera vez

El moscovita, dos veces semifinalista en el All England Club, en el 2023 y 2024, tuvo ventajas en cada manga, pero las desperdició. Como la del primer set, con 5-2, o el doble break con el que contó en el tercero. Nada le sirvió a Medvedev que fue incapaz de alargar el choque y evitar la victoria del germano de 35 años.

Nunca había perdido con Struff en un Grand Slam Daniil Medvedev, noveno jugador del mundo. En esta ocasión, aprovechó el triunfo el alemán para llegar a octavos de Wimbledon por primera vez en su carrera. Solo tres veces antes consiguió alcanzar este tramo en un grande, como en Rooland Garros dos veces y otra en el Abierto de Estados Unidos del 2025.

Ahora, Struff, que tardó dos horas y 52 minutos en lograr la victoria, espera rival y saldrá del duelo entre el polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense Tommy Paul.