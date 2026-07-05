Pegula gana a Jovic el duelo estadounidense y vuelve a cuartos de Wimbledon

Pegula, que tuvo un mal comienzo que enderezó con autoridad después, tardó dos horas y cuarto en cerrar su primer triunfo ante una top 20 en el AllEngland Club. Ahora, por segunda vez entre las ocho mejores de Londres, se medirá a la ganadora del choque entre su compatriota Coco Gauff y la suiza Belinda Bencic.

Aspira a lograr el primer Grand Slam de su carrera Jessica Pegula que ganó por tercera vez a Jovic, a la que ya se había impuesto en este 2026 en Dubai, en pista dura, y en Charleston, en arcilla.