Tenis
05 de julio de 2026 a la - 11:40

Pegula gana a Jovic el duelo estadounidense y vuelve a cuartos de Wimbledon

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Redacción deportes 5 jul (EFE).- Jessica Pegula, quinta favorita, se impuso en el duelo entre jugadoras estadounidenses a la joven Iva Jovic por 4-6, 6-3 y 6-1 y regresó, tres años después, a los cuartos de final del torneo de Wimbledon.

Por EFE

Pegula, que tuvo un mal comienzo que enderezó con autoridad después, tardó dos horas y cuarto en cerrar su primer triunfo ante una top 20 en el AllEngland Club. Ahora, por segunda vez entre las ocho mejores de Londres, se medirá a la ganadora del choque entre su compatriota Coco Gauff y la suiza Belinda Bencic.

Aspira a lograr el primer Grand Slam de su carrera Jessica Pegula que ganó por tercera vez a Jovic, a la que ya se había impuesto en este 2026 en Dubai, en pista dura, y en Charleston, en arcilla.