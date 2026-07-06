Arthur Fery alarga el sueño británico

Dimitrov tuvo el partido encarrilado pero no pudo con el entusiasmo del británico, héroe local, que se aferró a sus opciones y mostró una gran variedad de virtudes sobre hierba que le llevaron a los cuartos de final donde espera ya al italiano Flavio Cobolli que previamente se deshizo del australiano Alex de Miñaur por 7-5, 7-6(4) y 6-3.

La presente edición es la quinta presencia en un Grand Slam para Fery. Cuatro de ellas han sido en el All England Club, invitado. No pasó de primera ronda ni en el 2023 ni en el 2024 y el pasado año alcanzó la segunda. Igual que en el Abierto de Australia del 2025 donde superó, precisamente a su próximo rival, Cobolli y cayó en el siguiente partido contra el argentino Tomás Martín Etcheverry.

Ese el bagaje del jugador de 23 años de nacionalidad británica y origen francés que por primera vez está en los cuartos de un grande. Sin título ni final alguna, se erigió en el sexto tenista británico que se sitúa entre los ocho supervivientes del cuadro masculino después de Andy Murray (10 participaciones en cuartos de final de Wimbledon), Tim Henman (8), Cameron Norrie y Roger Taylor (ambos con 2) y Greg Rusedski (una).

es Fery el primer jugador británico invitado, hombre o mujer, en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam tras conseguir su sexta victoria en un Grand Slam.

El mejor resultado de Fery en 2026 es alcanzar sus primeros cuartos de final en un torneo del circuito profesional como invitado en Queen's, donde derrotó a Toby Samuel y Adrian Mannarino antes de caer ante Francisco Cerundolo. También alcanzó la segunda ronda como invitado en Eastbourne (derrotó a Roman Andres Burruchaga y perdió a Juan Manuel Cerundolo).

El 114 actual es el mejor ránking de Fery que estuvo dos veces con break abajo en el cuarto set y que amargó al exnumero tres del mundo tras cuatro horas de partido.

“Ha sido mi primera vez en esta pista", dijo tras ganar a Dimitrov en la pista central. "He jugado cinco sets contra una leyenda de este deporte. Crecí a cinco minutos de aquí y está el más grande, probablemente, de todos los tiempos en la primera fila", dijo en alusión a Roger Federer Fery, emocionado, en el centro de la cancha. "Lo vi", añadió. Su sueño continúa.