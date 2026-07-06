Cobolli elimina a De Miñaur y repite cuartos en Wimbledon

Por segundo año seguido el transalpino está entre los ocho mejores del torneo londinense. Es el tercer jugador en la historia del tenis italiano en alcanzar los cuartos de final en múltiples ediciones del torneo junto a Jannik Sinner y Nicola Pietrangeli, después de superar al oceánico tras dos horas y 35 minutos de encuentro.

Flavio Cobolli, que se impuso al número seis del mundo sin perder un solo set, jugará en cuartos con el ganador del choque entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el británico Arthur Fery.

El transalpino, que había perdido los dos encuentros anteriores con De Miñaur, se mostró mejor y no permitió la reacción de su adversario que llegó a tener una ventaja de 5-2 en el segundo parcial. Mejoró Cobolli y llevó el desenlace al desempate que ganó. En el tercer parcial, De Miñaur rompió de entrada y se puso con 2-0. También se levantó Cobolli que dio un giro al juego y aceleró hacia el triunfo.

"Nos tenemos mucho respeto y le tengo mucho cariño, como a un amigo. Me gusta como juega. No solo jugar con él sino por el respeto y la relación que tenemos", dijo Cobolli en la pista cuando fue preguntado por el rato que juntos departieron en la pista hasta que se reanudó el partido, detenido por la atención médica a un aficionado en la grada.

"Me dijo que era normal que pasara algo entre los aficionados porque hacía mucho calor. La verdad es que tuvimos suerte de que solo hubiera dos interrupciones en el partido", indicó el italiano, feliz por la victoria.