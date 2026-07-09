Noskova: "Cuando termine el torneo tendré que mirar las fotos para creerme esto"

"Fue la primera vez que pisé la pista central donde ni siquiera estuve antes como espectadora. Fue muy especial y todavía no lo he asimilado. Cuando acabe el torneo tendré que mirar las fotos para creerme esto", dijo la joven checa.

"Cuando empezaba todos los torneos eran iguales para mi y no sabía lo difícil que es llegar aquí. Pero también lo bonito que es", añadió la jugadora checa que disputará su primera final de un Grand Slam.

"Aún no se como me siento. Jugué muy bien y estuve tranquila todo el partido. No me lo podía creer. Sueñas con estos momentos pero cuando pasan de verdad no sabes reaccionar y lo asimilo al final", dijo la jugadora que está centrada ya en la final. "Siento que pienso ya en la final y cuando acabe me daré cuenta de todo esto".

Linda Noskova jugará la final contra Karolina Muchova. Habrá campeona checa. "Karolina es una gran jugadora y gran persona. Pero no la conocí hasta hace unos años y en los Juegos Olímpicos pasamos más tiempo juntas. Jugamos dobles juntas y casi logramos medalla. Cuando llegó a la final de Roland Garros la vi y animé", explicó.

Noskova subrayó el gran nivel del tenis de su país. "Los buenos resultados son ya habituales y con un estilo marcado. Somos creativas y la hierba nos permite usar esos recursos y el juego ofensivo. Por eso rinden bien en Wimbledon", explicó.

La joven checa de 21 años quiere aprovechar la situación que vive en el All England Club y que no esperaba. "El éxito aparece de la nada y no puedes hacer planes", recalcó.

"Tras Roland Garros estaba agotada y París me fue muy mal. Tenía que empezar y disfrutar y eso es lo que me ha llevado a la final", desveló Noskova que realzó el juego que realiza. "Es porque me siento también relajada fuera de la pista. Todos tienen un alto nivel y son los detalles los que marcan los partidos", indicó la checa.