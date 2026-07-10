Guo y Mladenovic, rivales de Stefani y Dabrowski en la final de dobles femenino

Guo y Mladenovic tardaron dos horas y cinco minutos en lograr el triunfo y alcanzar la final ante Stefani y Dabrowski que previamente superaron a la taiwanesa Liang En-Shuo y a la canadiense Shuko Aoyama por 7-5 y 6-3.

Stefani, que por primera vez jugará la final de un torneo del Grand Slam y que alcanzará desde el lunes el número 4 en la clasificación mundial de la modalidad, su mejor registro en el ránking, tardó junto a su compañero una hora y ocho minutos en obtener el objetivo.

Luisa Stefani se convirtió en la primera brasileña en situarse en la final de dobles femenino de Wimbledon desde Maria Esther Bueno, que jugó su última final, que perdió, en 1967 con Nancy Richey. Previamente, salió campeona cinco veces, en 1958, con Althea Gibson, 1960 y 1963 con Darlene Hard, 1965 con Billie Jean King y 1966 con Nancy Richey.

Maria Esther Bueno, además, logró llegar a diez finales de dobles de Grand Slam más. Ganó seis, en el Abierto de Australia, Roland Garros y Abierto de Estados Unidos en 1960 que además conquistó también en 1962, 1966 y 1986.