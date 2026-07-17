Los españoles Carreño y Davidovich aspiran a la victoria en el Abierto de Estoril

El asturiano Carreño, número 65 de la clasificación de la ATP, sabe lo que es triunfar en las pistas de tierra batida portuguesas, ya que se proclamó campeón en 2017, mientras que el malagueño Davidovich (20º) intentará ganar tras haber llegado dos veces a semifinales y otras dos a cuartos.

Los españoles tendrán una dura competencia de parte de tenistas como el noruego Casper Ruud (13º) o el polaco Hubert Hurkacz (68º), ganadores de la prueba en 2023 y 2024 respectivamente.

En la lista de los jugadores que tendrán acceso directo al cuadro principal del Abierto de Estoril también figuran el chileno Alejandro Tabilo (31º) y los argentinos Camilo Ugo Carabelli (58º) y Román Andrés Burruchaga (67º).

Además, la undécima edición de la cita lusa será una de las paradas de la que será la última temporada del suizo Stan Wawrinka antes de colgar la raqueta.

Wawrinka (117º), conocido por su revés a una mano con la izquierda, cuenta en su palmarés con victorias en el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016, y hará en Portugal una de sus últimas apariciones como profesional.

El Abierto de Estoril, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de julio, vuelve este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175.

Los dos primeros días se dedicarán a las eliminatorias, en las que tenistas como el español Daniel Mérida (82º) o el argentino Marco Trungelliti (99º) intentarán clasificarse para el cuadro principal, que comenzará el próximo lunes.