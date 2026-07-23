Tenis
23 de julio de 2026 a la - 11:15

Carreño cae ante Van Assche y queda eliminado del Abierto de Estoril

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Lisboa, 23 jul (EFE).- El español Pablo Carreño quedó eliminado este jueves del Abierto de Estoril tras perder ante el francés Luca van Assche en los octavos de final del principal torneo de tenis de Portugal.

Por EFE

El asturiano, número 65 del ranking de la ATP y ganador en Estoril en 2017, cayó ante van Assche, número 78 del ranking, por 2-1, con los parciales de 6-3, 4-6 y 6-2, en un partido que duró 2 horas y 12 minutos.

El tenista francés espera ahora el enfrentamiento entre el ruso Andrey Rublev (nº 14 del mundo) y el kazajo Timofey Skatov (163) para saber quién será su rival en la tierra batida portuguesa en cuartos.

El Abierto de Estoril -localidad costera portuguesa situada en las afueras de Lisboa- volvió este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, y se disputará hasta el 26 de julio.