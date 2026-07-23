Carreño cae ante Van Assche y queda eliminado del Abierto de Estoril

El asturiano, número 65 del ranking de la ATP y ganador en Estoril en 2017, cayó ante van Assche, número 78 del ranking, por 2-1, con los parciales de 6-3, 4-6 y 6-2, en un partido que duró 2 horas y 12 minutos.

El tenista francés espera ahora el enfrentamiento entre el ruso Andrey Rublev (nº 14 del mundo) y el kazajo Timofey Skatov (163) para saber quién será su rival en la tierra batida portuguesa en cuartos.

El Abierto de Estoril -localidad costera portuguesa situada en las afueras de Lisboa- volvió este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, y se disputará hasta el 26 de julio.