Badosa vuelve a tropezar con Mayar Sherif de camino a semifinales

Badosa mantuvo el tipo y resistió hasta el final en un choque que duró tres horas y media. La española, que iba 4-1 por debajo en el tercer set, llegó a igualar pero la africana recuperó el dominio y cerró su decimotercera victoria consecutiva.

Paula Badosa acumuló su segunda derrota en trece partidos. Ambos contra Sherif. Primero, el lunes pasado, en la final de Iasi, de donde abandonó por enfermedad. La segunda, esta en Hamburgo, de camino a semifinales.

No hubo revancha para Badosa que sale de Hamburgo en el puesto 82 del ránking femenino mientras Sherif será top 50 el lunes. La egipcia se enfrentará en semifinales a la ganadora del partido entre la alemana Tamara Korpatsch y la ucraniana Anhelina Kalinina, segunda favorita.