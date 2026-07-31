La ITIA confirma la sanción de cuatro años a Vondrousova

La checa, que no compite desde enero, no entregó la muestra requerida a un oficial de control antidopaje (OCD) que le notificó dicha prueba fuera de competición en su domicilio el pasado 3 de diciembre.

Durante el juicio, la tenista de 26 años, alegó que sufría de estrés y de mala salud mental como argumentos para justificar que su toma de decisiones había sido afectada.

Este viernes, la ITIA publicó los documentos en los que explica por qué ha decidido esta sanción y ha dado un plazo de 21 días a la checa para que apele, si así lo desea, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

En dicho escrito, la ITIA asegura que el caso ha quedado probado y que la jugadora checa ha cometido una violación de las leyes contra dopaje y que su negación a hacerse la prueba no tiene justificación.

La sanción de cuatro años toma efecto desde el pasado 22 de junio y no se le descalificará de ninguno de los resultados conseguidos entre el 3 de diciembre de 2025 y el 22 de junio de 2026.

Según las normas antidopaje, la sanción inicial por negarse a un control debe ser la misma que si hubiera dado positivo. Esto garantiza que nadie que se dope pueda cumplir una sanción menor simplemente por negarse a someterse a la prueba.

"Las pruebas impredecibles son una herramienta esencial para proteger el deporte limpio. El tribunal independiente finalmente apoyó ese principio. Este caso es un recordatorio importante de que los jugadores pueden ser sometidos a pruebas en cualquier momento y lugar, y que la negativa conlleva un riesgo significativo", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse.

Así, Vondroušová, que alcanzó el sexto puesto en el 'ranking' mundial individual en septiembre de 2023, el mejor de su carrera, ha sido sancionada hasta el 21 de junio de 2030.