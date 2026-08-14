Bouzas pasa a segunda ronda de Cincinnati tras imponerse a la húngara Bondar

Bouzas, puesto 90 del ranking, se impuso a Bondar (74) por 6-3 y 7-6(5) en 1 hora y 38 minutos de partido.

La española estuvo impecable al resto, quebrando en cinco ocasiones el saque de su rival, mientras que cedió tres veces su servicio.

Después de llevarse con comodidad el primer set, Bouzas parecía tener encarrilado con un 4-0 en el segundo, pero perdió sus dos siguientes juegos al saque y no se llevó la victoria hasta el desempate.

La gallega viene de alcanzar la segunda ronda en el WTA 1.000 de Toronto, donde cayó en tres sets ante la ucraniana Elina Svitolina.

El paraguayo Daniel Vallejo, número 70 de la ATP, también selló este viernes su pase a la segunda ronda del torneo tras vencer por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 11 minutos de encuentro al francés Kyran Jacquet, puesto 119 del ránking.