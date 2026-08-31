Sabalenka inicia la defensa de su corona en Nueva York con triunfo arrollador ante Osorio

Sabalenka, número 1 del mundo, se impuso a Osorio (n.59) por 6-2 y 6-4 en 1 hora y 27 minutos de partido.

La bielorrusa, que busca convertirse en la tercera mujer en ganar tres veces seguidas el torneo de Nueva York, después de las estadounidenses Chris Evert (1975-1978) y Serena Williams (2012-2014), dominó el partido desde el resto y no concedió opciones a la colombiana.

Sabalenka rompió cinco veces a Osorio, tres de ellas en el primer set, que contrarrestaron las dos veces que perdió su servicio.

Osorio apenas registró un 57 % de efectividad en el primer saque y ganó un 25 % de los puntos jugados con su segundo servicio. Tuvo la oportunidad de adelantarse con 2-3 y dos puntos de 'break' en el segundo set, pero los desaprovechó y acabó cayendo tras ceder su saque con 4-4.

La próxima rival de Sabalenka será la rusa Polina Iatcenko (n.160), procedente de la clasificación, y quien derrotó en primera ronda a la mexicana Renata Zarazúa (n.74).

Para Osorio, esta es su cuarta eliminación consecutiva en la primera ronda del torneo de Nueva York. Su mejor resultado fue la segunda ronda que alcanzó en 2021 y 2022 en sus dos primeras participaciones.