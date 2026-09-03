Buse dice adiós a Nueva York en la segunda ronda

Bonzi, número 97 del mundo, se deshizo de Buse, 30 del ránking, por 6-2, 7-6(4) y 6-0 en apenas una hora y 57 minutos.

Buse llegaba a Nueva York en un momento dulce, tras alcanzar el mejor ránking (30) de su carrera y de conquistar el torneo de Winston-Salem, un 250, el sábado pasado.

Además, su victoria del miércoles ante Girón, la primera para el peruano en el Abierto de Estados Unidos, llegó 68 años después de que su abuelo, Eduardo Buse, lograra su último triunfo en el torneo, en 1958.

Pero el desgaste de ese partido contra Girón, aplazado desde el martes por la lluvia y que se alargó durante casi cuatro horas el miércoles, le pasó factura este jueves ante Bonzi, un jugador muy inferior en el ránking.